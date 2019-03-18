Столичные полицейские задержали четверых подозреваемых в серии краж (ВИДЕО)

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Четверо человек в возрасте от 14 до 19 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Центр. Их подозревают в совершении нескольких краж со складов, расположенных по улице Миорица.

11 марта в полицию обратился владелец склада и сообщил, что с территории были похищены ценные вещи. На месте полиция обнаружила, что злоумышленники проникли на склад, разбив стекло. Было украдено несколько электромоторов общей стоимостью 141 000 леев.

Второй инцидент произошёл 12 марта. Неизвестные проникли на территорию склада, откуда вынесли строительные инструменты, удлинители, электрический кабель. Таким образом, общий ущерб составил 41 485 леев.

В результате специальных следственных действий подозреваемые были опознаны и задержаны. Они признали свою вину.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Лица в возрасте от 18 до 19 лет были задержаны на трое суток, а несовершеннолетних отпустили на свободу. Согласно действующему законодательству, виновным грозит штраф на сумму от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.