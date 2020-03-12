Двое мужчин и женщина прибирали к рукам оставленные без присмотра детские коляски (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции Рышкановки задержали трёх человек, причастных к серии краж на территории указанного сектора. Двое мужчин и женщина прибирали к рукам детские коляски, оставленные без присмотра во дворах жилых домов.

Согласно данным полиции, задержанные причастны как минимум к 5 кражам. Похищенные товары продавались по символическим ценам. Стоит отметить, что все трое подозреваемых ранее привлекались за аналогичные преступления.

Согласно действующему уголовному законодательству, за кражу злоумышленникам грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.