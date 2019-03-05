Столичные полицейские поймали вора-рецидивиста, совершившего не менее 20 краж (ВИДЕО)

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25-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи. Вечером 25 февраля в полицию обратился владелец магазина, расположенного на улице Колумна, и заявил, что у него украли ноутбук.

На месте происшествия было установлено, что неизвестный взломал входную дверь и вынес из магазина ноутбук и деньги. Общая сумма ущерба составила 6 500 леев. Действия подозреваемого были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Вскоре подозреваемый был опознан и задержан. Позже сотрудники полиции установили, что молодой человек подозревается как минимум в 20 кражах, совершённых на территории столицы. Мужчина признал свою вину, сообщив, что совершал правонарушения из-за отсутствия финансовых средств. Похищенные товары задержанный продавал по символическим ценам.

В соответствии с законом, наказание за кражу предусматривает штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 4 лет.