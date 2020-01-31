Столичные полицейские поймали с поличным 19-летнего сбытчика наркотиков (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр задержали 19-летнего жителя столицы за распространение синтетических наркотиков через приложение Telegram.

Задержание произошло 29 января. В ходе разбирательства парень признал свою вину и добровольно сдал 20 пакетиков с измельчённой растительной массой. Изъятое было направлено на экспертизу. Предполагаемая прибыль от продажи была оценена в 4 000 леев.

Согласно действующему уголовному законодательству, молодому человеку грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.