Столичные полицейские поймали автовора, обокравшего 7 машин (ВИДЕО)

Столичные полицейские поймали автовора, обокравшего 7 машин (ВИДЕО)

22-летний житель района Кантемир был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за серию автомобильных краж, совершённых в январе этого года. Ранее мужчина попадал в руки правоохранителей за воровство и грабёж.

В ходе следствия полиция установила причастность задержанного к семи случаям краж из автомобилей. Нарушитель разбивал окна припаркованных авто и забирал ценные вещи. Ущерб, нанесённый владельцам, составляет около 16 000 леев.

В уголовном процессе подозреваемый признал свою вину, а также сообщил, что украденные вещи продавал с целью получения прибыли. В соответствии с действующим уголовным законодательством, за содеянное ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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