Столичные полицейские обнаружили и уничтожили 200 кустов конопли (ВИДЕО)

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В ходе операции «МАК-2019», инициированной Генеральным инспекторатом полиции, правоохранители обнаружили плантацию из 200 растений конопли. Ее нашли 11 июля на территории стройплощадки, расположенной на столичной улице И. Инкулец.

Опасные растения были выкорчеваны и отправлены на экспертизу. В то же время полиция принимает меры для идентификации лиц, причастных к выращиванию конопли.

Столичная полиция продолжает проводить операцию, направленную на обнаружение и уничтожение наркосодержащих растений, а также на выявление лиц, которые их незаконно выращивают.