Столичные полицейские нашли более полусотни объявленных в розыск нарушителей

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Сотрудники столичной полиции продолжают предпринимать необходимые меры по задержанию лиц, находящихся в розыске за различные нарушения.

В период с 4 по 10 мая полицейские задержали 53 человека. 40 из них разыскивались за совершение краж, оборот наркотиков, хулиганство, грабежи и иные правонарушения. Также были задержаны 13 государственных должников.

Мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых лиц и привлечение их к ответственности, продолжатся.

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