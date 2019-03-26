Столичные мосты находятся в плачевном состоянии и нуждаются в срочном ремонте (ВИДЕО)

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Мосты у цирка и на столичной улице Михай Витязул находятся в крайне плачевном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, который обойдётся минимум в 100 млн леев. Городские власти говорят, что денег на полное их восстановление нет, поэтому планируется провести лишь текущий ремонт. Представители Управления общественного транспорта и путей сообщения уверяют, что оба моста на данный момент не представляют опасности и угрозы обрушения.

Протяженность моста на улице Михая Витязул составляет почти 300 метров. Его построили более 50 лет назад. За прошедшие десятилетия мост ни разу не был капитально отремонтирован. Люди, решающиеся пересечь виадук высотой более 10 метров, называют это настоящим испытанием. Асфальт местами поврежден, а перила шаткие и ржавые, передаёт canal3.md.

В аналогичном состоянии находится мост у цирка, который возвели в далёком 1977 году. С тех пор на нём ремонтировали лишь асфальт. Состояние мостов с технической точки зрения неудовлетворительное, они нуждаются в капитальном ремонте. К такому выводу в мэрии пришли после детальной экспертизы как моста на улице Михая Витязул, так и виадука, расположенного у цирка. До апреля планируется проверить и состояние моста на улице Измайловской.

На обоих мостах нет специальных металлических ограждений, которые в случае ДТП предотвращают съезд машины с моста. Нет такого ограждения и на сооружении, установленном на улице Измайловская. Стоит отметить, что в прошедшее воскресенье это едва не стоило жизни одному из водителей. Машина, в которой он ехал, в результате аварии, рухнула с моста.

В нынешнем году на ремонт и обслуживание мостов и виадуков городские власти выделили около 5 млн. леев.