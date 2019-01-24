Столичные цветочники просят не лишать их работы: Отечественные цветы могут стать историей! (ВИДЕО)

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Примэрия муниципия Кишинев намерена оставить без работы не только продавцов печатной прессы, эвакуируя киоски, в которых они реализуют свою деятельность, но и группу предпринимателей, которая занимается выращиванием и продажей цветов в столице. Последние провели сегодня пресс-конференцию, на которой призвали местные власти, наконец, услышать их и найти решение сложившейся проблемы.

Как рассказала Татьяна Котарь, представитель группы производителей и реализаторов цветов, которые осуществляют свою деятельность по адресу Куза-Водэ, 15/1, срок документов, на основании которых они работают, истек 31 декабря 2018 года. Администрация города довела до сведения предпринимателей собственные решения о том, что торговля в киосках будет запрещена, а цветочные бутики по улице Куза-Водэ, 15/1, должны быть снесены до конца этого года. В претуре Ботаники цветочникам выдвинули условие: новые документы им будут выданы, только если они самостоятельно эвакуируют киоски, начиная с 16 марта 2019 года.

– Мы не понимаем и не признаем этого. Это настоящий шантаж, направленный против нас. Деятельность, которую мы осуществляем, и деньги, которые она нам приносит – наш единственный источник дохода. Большинство из нас – пенсионеры и люди с инвалидностью. В случае если нас выгонят из наших киосков, мы останемся без работы, а цветы отечественного происхождения могут стать историей, – сказала она.

Цветочники видят решение проблемы в продлении срока действия разрешительных документов на продажу цветов хотя бы на год, в течение которого можно будет найти долгосрочные меры. Другим вариантом могла бы стать модернизация торговых площадей с заключением контракта на аренду.

Продавцы цветов также выразили солидарность с продавцами печатной прессы, которые оказались в такой же ситуации – их, так же как и цветочников, поставили перед фактом, что их киоски будут эвакуированы. Организаторы сегодняшней пресс-конференции считают, что их и продавцов печатной прессы не нужно приравнивать к обычным уличным торговцам, и что следует предусмотреть соответствующие положения в Регламенте уличной торговли. Они призвали местную публичную власть и депутатов, наконец, услышать их, и вместе найти выход из сложившейся ситуации, который устроил бы все стороны.

Напомним, вчера на защиту продавцов цветов и прессы встали социалисты. Они сообщили, что для решения этой проблемы предложат две поправки в Регламент уличной торговли и призвали сохранить рабочие места порядка тысячи людей.