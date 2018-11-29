Столичные бездомные держат в страхе все Чеканы, натравливая породистого пса на людей ради смеха (ФОТО)

Александр Гуреев написал в социальной сети пост, который поверг в шок десятки людей: женщина и мужчина, которых часто видели в нетрезвом состоянии, натравили на него американского стаффордширского терьера «ради смеха».

По словам автора поста, разъярённый чёрный стафф, который уже не первый раз кидается на людей, разорвал ему ногу, в результате чего мужчине было наложено большое количество швов. Александр решил предупредить общественность и надеется, что люди, которые используют собаку в качестве оружия для собственного развлечения, будут наказаны не только за мелкое хулиганство.

– Друзья, будьте осторожны! Во дворах на улицах М. Садовяну и Дж. Латина гуляют парень и женщина с чёрной собакой породы стафф, которого натравливают на людей ради смеха. Собака без намордника. Меня тоже покусала и я у них не первый и, уверен, не последний. Судя по всему, это бомжи и мусорщики, ходят в оранжевых жилетках. У меня разорвана нога и куча швов, за что им приписали просто мелкое хулиганство, – написал Александр Гуреев.

Общественность возмутил данный пост. Многие узнали людей с собакой, о которых идёт речь, некоторые рассказали, что лично сталкивались их агрессией. И казалось бы, проблема не вчера возникла, и большинство жителей Чекан в курсе происходящего, только полиция не предприняла пока никаких мер для разрешения проблемы. Более того, по словам пользователей соцсети, не всегда трезвые люди гуляют с собакой даже у детских садов. Некоторые из небезразличных даже проявили готовность организовать рейд и отыскать негодяев.

– Они летом на остановке перед Шопландией орехи продают, алкаши. Сами со старых Чекан, им здесь все уже навешали люлей, – Они уже много лет так прикалываются. Невозможно к ним подойти, они с собакой, – Вижу их часто возле дома, когда со своей собакой гуляю. Всегда старалась обходить их стороной, – Они часто проходили у ларька, что в торце 5-тиэтажки, возле садика, – Была и у меня сними стычка. Не совсем адекватные. Каждый день их вижу во дворе М. Садовяну, 4/7, роются в мусорке, – Я их знаю. Часто вижу в нашем дворе, плюс они тусуются у входа на рынок, где постоянно алкаши собираются, – Я знаю, где они живут. По Вадул-луй-Водэ, где заканчивается лес и начинаются дома, – Собаку надо забрать, а им по шапке, – Давай замутим рейд, – Это бомжи, собаку они нашли. Она у них давно, – Они часто пьют возле магазина на Дж. Латинэ, 11, напротив церкви. Там водку продают. Когда тепло было, там весь день бухали, а их собака без намордника и поводка просто рядом лежит, – У соседей чуть болонку не разорвала их собака. Они собирают бутылки и картон, потом пропивают все. Собаку кормят чем попало, – Стафф, почувствовавший вкус крови – это страшно. Надо у них срочно отобрать собаку, пока не наделали большей беды. – Ещё их можно встретить на «пьяной точке» напротив рынка, – Летом они обитали на стадионе за домом по адресу М.Садовяну, 4/5, – рассказали пользователи сети.