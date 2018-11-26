Столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать по отдельным полосам

Столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать по отдельным полосам

Для столичного общественного транспорта выделят отдельные полосы движения. Об этом на заседании мэрии объявил исполняющий обязанности мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Полосы, предназначенные исключительно для общественного транспорта, пройдут по бульвару Штефан чел Маре, ул.. Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

Хотим попытаться упорядочить движение общественного транспорта и обеспечить комфорт населению. Посмотрим, как будут реагировать граждане, – прокомментировал Кодряну.

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