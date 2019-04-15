Столичную лихачку, похваставшуюся своими нарушениями ПДД в соцсети, нашли и оштрафовали

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22-летняя девушка, которая “похвасталась” в прямом эфире в Instagram ездой на красный свет и пересечением сплошной, была оштрафована на 900 леев. Нарушительница также получила 3 штрафных пункта.

По данным НИП, автолихачка признала свою вину. В 2018 году её уже наказывали штрафом в 1 350 леев и 6 штрафными пунктами за два других нарушения, пишет jurnal.md.

Напомним, что девушка проехалась на автомобиле по бульвару Штефан чел Маре в центре столицы. При этом она нарушила все возможные правила дорожного движения, ставя под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих.