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Столичную аварию сняли на видео при помощи дрона

Столичную аварию сняли на видео при помощи дрона

ДТП произошло накануне, 9 декабря, вот второй половине дня на улице А. Руссо на Чеканах.

Там столкнулись два легковых автомобиля марок Opel и Renault. По предварительной информации, виновником аварии является водитель Opel, который уснул за рулем и выехал на встречную полосу, пишет realitatea.md.

Он не получил никаких травм, а вот водитель второй машины, а также его несовершеннолетний сын были доставлены в больницу.

Все обстоятельства аварии, а также ее виновников предстоит определить полиции.

Видео: Вячеслав Фёдоров/ Chisinaupietoni

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