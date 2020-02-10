Столичному бизнесмену грозит до 6 лет тюрьмы: он подозревается в извлечении выгоды из влияния

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Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали директора строительной компании, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что бизнесмен вымогательством получил 1 500 евро, пообещав взамен решить проблему, связанную с введением в эксплуатацию жилого дома.

По данным пресс-службы НАЦ, бизнесмен убедил осведомителя, что он может повлиять на руководство Агентства по техническому надзору и ускорить приёмку в эксплуатацию жилого дома, расположенного по улице М. Садовяну, 15/1. И это несмотря на то, что работы на объекте не были завершены, и были обнаружены многочисленные нарушения. За свои «услуги» он потребовал у осведомителя 1 500 евро.

Подозреваемый полностью признал свою вину. По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Бизнесмену грозит до 6 лет тюрьмы или штраф.