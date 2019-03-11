Столичному адвокату грозит до 5 лет тюрьмы: он обещал за взятку освободить осужденного из-под домашнего ареста

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Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении столичного адвоката по факту извлечения выгоды из влияния.

Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом для инициирования уголовного преследования послужило сообщение осведомителя, от которого адвокат потребовал и получил денежные средства в размере 800 евро. Взамен адвокат пообещал добиться более мягкой меры наказания в отношении брата осведомителя, который был помещён под домашний арест.

Адвокат, утверждая, что может повлиять на судью и прокурора, потребовал у жертвы 4 500 евро на то, чтобы применить в отношении её брата наказание в виде лишения свободы с отсрочкой и установлением испытательного срока на 1 год. Из этой суммы обвиняемый получил лишь 1 000 евро.

Адвокат признал свою вину в извлечении выгоды из влияния. Ему грозит штраф в размере от 4 000 до 6 000 условных единиц или лишение свободы на срок до 5 лет.