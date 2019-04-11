Столичное заведение предлагает своим клиентам бургер за $100 (ВИДЕО)

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В это сложно поверить, но, казалось бы, пресловутый бургер может стоить 100 долларов. Особенно если положить в него икру и крабовое мясо. С января в столице появилось заведение, в котором готовят данное эксклюзивное и весьма дорогое блюдо.

Хоть и стоит бургер дорого, рецепт его весьма незамысловат, пишет tv8.md. Для его приготовления понадобится всего 5 простых ингредиентов: булочка, молочно-масляный соус, половина свежего огурца, мясо краба и красная икра. К блюду прилагается бутылка шампанского.

– Согласно моим расчётам, блюдо стоит приблизительно 500 леев и выше. Это не мясо, которое готовят часами. У бургера довольно необычный вкус, который ни с чем не сравнить. Я думал, что его будут заказывать раз в год на праздники, но его заказали прямо на открытии, – рассказал повар заведения Ион Пэскарь.

Мужчина признаётся, что столь дорогое блюдо заказывают в среднем каждые три дня. Цена столь высока из-за настоящего крабового мяса, которое привозят прямо с Камчатки. Стоит оно 4 000 леев за килограмм. Хранится этот продукт недолго. Иногда из-за отсутствия заказов неиспользованное мясо просто-напросто выбрасывается.

В заведении утверждают, что с начала года бургер за $100 заказали уже более 20 раз.