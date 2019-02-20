Столичная улица 31 августа превратилась в полосу препятствия для водителей и пешеходов (ВИДЕО)

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Улица 31 августа, которая находится в самом центре молдавской столицы, является настоящей полосой препятствий не только для водителей, но и для пешеходов, так как полностью усыпана ямами. Примэрия утверждает, что ремонт завершится осенью 2020 года.

Проезжающим по улице 31 августа водителям не очень понятно, по какой полосе можно двигаться. Большие ямы на дороге просто засыпали гравием и забыли про них, передает protv.md. Водители микроавтобусов, которые не могут не проехать по улице, так как это их маршрут, говорят, что редко видят на этом участке дорожников.

С неприятными сюрпризами сталкиваются и пешеходы. На пересечении с улицей Влайку Пыркэлаб на тротуаре находится неприкрытая яма, вокруг которой асфальт продолжает разрушаться. Однако никаких предостерегающих знаков установлено не было. В примэрии говорят, что ремонтные работы на некоторых участках затягиваются либо из-за погоды, либо из-за необходимого ремонта водопровода, но вопрос остаётся не разрешённым. Власти уверяют, что улица будет готова осенью 2020 года.

– Это хорошие дороги для Молдовы? Этого мы заслужили? Рекомендуем правительству проехать по этой дороге. Это тест-драйв для водителей, – отметил один из водителей.

Ранее социалисты подвергли критике проект демократов “Хорошие дороги” отметив, что направленные на его реализацию 100 млн долларов налогоплательщиков превратились в грязь.