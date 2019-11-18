Столичная примэрия переедет в новое помещение, а старое превратят в музей

Столичная примэрия переедет в новое помещение, а старое превратят в музей

Примэрия Кишинёва переедет в новое помещение. Нынешнее здание будет отреставрировано и преобразовано в музей науки для детей. С такими предложениями выступил сегодня генеральный примар Ион Чебан на первом еженедельном заседании муниципальных служб.

– Наша идея – перейти в открытое рабочее пространство, в корпоративном формате, где мы будем сидеть плечом к плечу под камерами, чтобы люди могли видеть, чем мы занимаемся каждый день, – сказал Ион Чебан

Другая выдвинутая Чебаном инициатива, пишет moldpres.md, касается оцифровки услуг примэрии. По его словам, это может произойти уже через год.

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