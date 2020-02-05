Столичная примария выделит 4 млн леев на ремонт детсадов и школы в Бэчой (ФОТО)

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Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, посетивший накануне эту коммуну и встретившийся с примаром и представителями местной публичной администрации.

– Коммуна в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами. Так, необходимо завершить ремонт и благоустроить территорию в детском саду №140. Детский сад № 171 также требует вложений: там необходимы капитальный ремонт крыши и строительство нового крыла. Там будут размещены актовый зал, медицинский кабинет и другие помещения. В селе Брэила зданию детского сада № 101 необходим капитальный ремонт крыши, а гимназии № 102 – ремонт фасада и крыши, – рассказал Чебан.

Общая стоимость этих проектов составляет 5,5 млн. леев, из которых 4 млн. выделяет Муниципальный совет Кишинева, а 1,5 млн. – местная примария.

– Проекты, касающиеся социальной инфраструктуры (школы и детские сады), являются одними из приоритетных для муниципалитета. В этом году финансирование пригородов было удвоено, но также был изменен и порядок выделения средств из муниципального бюджета. Для того, чтобы получить финансирование, примары пригородов должны представить Мунсовету четкие и важные для своих населенных пунктов проекты, а также выделить средства и из местного бюджета, – пояснил Чебан.

Есть в коммуне Бэчой и другие проблемы, связанные с качеством дорог, водой, канализацией и страхованием транспорта. По словам генпримара, они будут решаться путем постоянного сотрудничества с местными администрациями.