Столичная примария подписала соглашение о сотрудничестве с USAID (ФОТО)

0

Ион Чебан рассказал в соцсети о подписании соглашения между примарией Кишинёва и USAID. Данное соглашение будет содействовать улучшению общественных услуг.

Цель документа – помочь местным органам власти стать более эффективными и транспарентными. В рамках финансируемой USAID программы “Comunitatea Mea” будет предоставлена техническая помощь в области планирования капитальных инвестиций, соответствующих утверждённым стратегическим документам. Кроме того, финансовые специалисты из примарии пройдут обучение по грамотному составлению бюджета для обеспечения эффективного финансового управления, – говорится в сообщении генпримара.

Чебан также подчеркнул, что данная программа предусматривает вовлечение граждан в процесс местного самоуправления, а также ускорение процесса оцифровки административных услуг и повышение привлекательности столицы для туристов и инвесторов.

Муниципалитет будет участвовать в программе USAID “Comunitatea Mea” в течение следующих трёх лет.