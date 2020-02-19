Столичная полиция задержала воров, сливавших топливо из грузовиков (ВИДЕО)

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Трое парней в возрасте от 17 до 20 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение двух краж в Бубуечь и селе Бык.

В феврале они слили 390 литров дизельного топлива из баков двух грузовиков. В первом случае в полицию 11 февраля обратился водитель грузовика Scania и сообщил, что из бака было похищено 200 литров топлива. Пострадавшему был причинён ущерб в размере 3 260 леев.

Второй случай произошёл 14 февраля в коммуне Бубуечь. Тогда злоумышленники слили из бака грузовика 190 литров дизельного топлива на сумму 3 097 леев.

Вскоре подозреваемые были задержаны. В багажнике их автомобиля были обнаружены несколько канистр с похищенным топливом. Задержанные признали свою вину, сообщив, что украли топливо, чтобы перепродать.

В соответствии с действующим законодательством, за кражу задержанным грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.