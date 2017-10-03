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Столичная полиция задержала вора, «обчистившего» церковь на 50 тысяч леев (ВИДЕО)

Столичная полиция задержала вора, «обчистившего» церковь на 50 тысяч леев (ВИДЕО)

Злоумышленник может провести за решеткой 4 года.

Инцидент произошел в коммуне Гратиешты в церкви «Святой Троицы». 28-летний уроженец Бельц украл несколько золотых украшений и деньги. Всего грабитель нанес ущерб на сумму в 50 тысяч леев.

Затем злоумышленник попытался скрыться от полиции в Приднестровье, однако вскоре все же был пойман. В ходе допроса молодой человек признал вину.

За совершенное деяние ему грозит штраф в размере от 13 до 27 тысяч леев, 180-240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества или лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее Кафедральный собор в Кагуле ограбили на 160 тысяч леев.

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