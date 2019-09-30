Столичная полиция задержала рецидивиста, укравшего у прохожего телефон (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 25-летнего жителя района Криулян за кражу мобильного телефона. Ранее мужчина попадался в руки правоохранителей за аналогичные преступления.

В полицию обратился потерпевший 33-летний мужчина, который сообщил, что на улице А. Руссо у него был украден мобильный телефон “Huawei”. Нанесённый ущерб составил 5 100 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Мужчина признал свою вину, заявив, что разбил украденный телефон.

За кражу обвиняемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.