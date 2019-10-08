Столичная полиция задержала рецидивиста, укравшего деньги из автосервиса (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 34-летнего жителя столицы за кражу из офиса автосервиса, расположенного на улице Каля Орхеюлуй. Ранее задержанный уже попадался в руки правоохранителей за аналогичные преступления.

12 сентября сотрудники автосервиса сообщили в полицию о пропаже денег из офиса. На месте преступления 59-летний пострадавший сообщил, что из его кабинета исчезли 5 550 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину. Согласно действующему уголовному законодательству, ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.