Столичная полиция задержала пьяного лихача, попытавшегося скрыться от правоохранителей (ВИДЕО)

Столичная полиция задержала пьяного лихача, попытавшегося скрыться от правоохранителей (ВИДЕО)

Вчера вечером сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который сел за руль в нетрезвом виде. Полицейские подали знак водителю остановиться, однако тот продолжил движение с превышением скорости.

Вскоре мужчину удалось остановить на улице Тигина сектора Центр. Было установлено, что полиция Страшен разыскивает задержанного за уклонение от ответственности по уголовному делу по факту вождения в нетрезвом виде.

Молодой человек признался, что много выпил и пытался скрыться от полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

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