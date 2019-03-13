Столичная полиция задержала наркоторговца-рецидивиста (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы провели санкционированный обыск в доме и машине 25-летнего жителя столицы. У молодого человека обнаружили 17 пакетов с измельчённым растительным содержимым со специфическим запахом и 1 500 леев, полученных в результате продажи наркотиков. Общая масса изъятых наркотических веществ составила около 120 г.

Полицейские следили за преступной деятельностью мужчины на протяжении 3 месяцев. За этот период было сделано несколько контрольных закупок.

В настоящее время полиция накопила доказательства, подтверждающие вину задержанного. Пакеты, обнаруженные в результате обыска, были изъяты и отправлены на экспертизу.

Раньше мужчина попадался в руки правоохранительных органов за аналогичные действия и грабёж. За незаконный оборот наркотиков задержанному грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.