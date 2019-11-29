Столичная полиция задержала двух человек по подозрению в торговле несовершеннолетними (ВИДЕО)

0

Двое жителей столицы в возрасте 22 лет были задержаны сотрудниками полиции и прокуратуры за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. За подозреваемыми велось наблюдение в течение 3 месяцев.

Согласно материалам дела, задержанные лица, злоупотребив социально уязвимым положением жертв, завербовали трёх несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Девушек разместили в столице, где они оказывали услуги сексуального характера за плату. Деньги, полученные от незаконной деятельности, изымались “работодателями”.

По требованию прокуратуры один из обвиняемых был помещён под арест на 30 дней. В соответствии с действующим законодательством задержанным грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет.