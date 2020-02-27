Столичная полиция задержала 21-летнего угонщика-рецидивиста (ВИДЕО)

Столичная полиция задержала 21-летнего угонщика-рецидивиста (ВИДЕО)

21-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции за угон двух автомобилей. Инциденты произошли в период с 10 по 14 февраля.

Речь идёт об автомобиле Ford, который был припаркован на улице Мирон Костин на Рышкановке, а также об автомобиле Mercedes, припаркованном на бульваре Дачия на Ботанике. Предполагаемый ущерб, нанесённый автовладельцам, составляет 27 000 леев.

Злоумышленника удалось задержать. Мужчина признал вину и сообщил, что на эвакуаторе отвёз автомобили на металлобазу. Ранее его привлекали к ответственности за совершение аналогичных правонарушений.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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