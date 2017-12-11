Столичная полиция в ударе: всего за два дня раскрыто более 100 преступлений (ВИДЕО)

На протяжении прошлой недели столичная полиция провела ряд специальных мероприятий, направленных на борьбу с преступностью.

В результате, всего за два дня представителям правоохранительных органов удалось раскрыть 83 текущих преступления и 21 преступление, совершенное ранее. В ходе спецоперации были задержаны 15 человек, проходящих по уголовным делам, а также 7 государственных должников.

Кроме того, было проведено 37 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и кражами из домов и автомобилей.

Также сотрудники столичной полиции отреагировали на 259 жалоб горожан. В результате, было раскрыто два акта хулиганства, связанных с наркотиками, а также задержан 21 человек и найден один пропавший житель столицы.

В то же время правоохранительные органы провели рейд по выявлению людей без определенного места жительства для предотвращения уличных преступлений и случаев переохлаждения. В итоге, было задержано более 120 человек в возрасте от 26 до 64 лет, являющиеся уроженцами различных районов страны.