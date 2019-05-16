Столичная полиция усилит меры по борьбе с нарушениями в общественных местах

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В целях обеспечения безопасности жителей и гостей столицы, 16 и 17 мая столичная полиция проводит мероприятия по предупреждению правонарушений в общественных местах, парках и местах отдыха кишинёвцев.

Таким образом, ежедневно в ночные часы на улицах города будут задействованы по 10 пеших групп и групп патрульных на автомобилях, а также сотрудники Fulger и Национального инспектората полиции. В то же время сотрудники Главной инспекции карабинеров усилят патрулирование столичных улиц.

Данные меры направлены на борьбу с правонарушениями в общественных местах. Особое внимание будет уделяться предотвращению случаев порчи транспортных средств, которые чаще всего происходят на территории столицы.