Столичная полиция разыскивает женщину, укравшую кошелёк с банковской картой (ВИДЕО)

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Женщину на видео разыскивают сотрудники полиции сектора Рышкановка. Её подозревают в совершении кражи из автомобиля Dacia Logan.

Инцидент произошёл 15 июня. В полицию обратился 36-летний владелец вышеуказанного автомобиля. Мужчина заявил, что у него украли портмоне с деньгами и банковской картой. Общий ущерб составил 3 900 леев.

Впоследствии полиция установила, что при помощи украденной карты подозреваемая совершала покупки в разных магазинах на территории сектора Рышкановка. Ее действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в торговых точках.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. В соответствии с законом, наказание предусматривает штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев или до 4 лет лишения свободы.

Узнавших женщину на видео просят позвонить по телефону: 076 747 311. Конфиденциальность источников информации гарантируется.