Столичная полиция разыскивает преступника за серию краж из школ (ВИДЕО)

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Мужчина, попавший на снимки, разыскивается полицией за совершение серии краж из столичных образовательных учреждений.

В течение февраля-марта во время перемен подозреваемый приходил в учебные заведения и крал из пустых классов учительские сумки. Таким образом, общий ущерб составил около 15 500 леев.

В этом контексте было возбуждено уголовное дело за кражу. Нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Всех, кто узнал мужчину на фото или видео, просят позвонить по контактному номеру: 079 707 171. Конфиденциальность источников информации гарантируется.