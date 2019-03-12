Столичная полиция разыскивает преступника за серию краж из школ (ВИДЕО)

Столичная полиция разыскивает преступника за серию краж из школ (ВИДЕО)

Мужчина, попавший на снимки, разыскивается полицией за совершение серии краж из столичных образовательных учреждений.

В течение февраля-марта во время перемен подозреваемый приходил в учебные заведения и крал из пустых классов учительские сумки. Таким образом, общий ущерб составил около 15 500 леев.

В этом контексте было возбуждено уголовное дело за кражу. Нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Всех, кто узнал мужчину на фото или видео, просят позвонить по контактному номеру: 079 707 171. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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