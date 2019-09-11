Столичная полиция разыскивает подозреваемых в краже кошелька мужчин (ВИДЕО)

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Полиция сектора Центр разыскивают мужчин с видеозаписи. Они подозреваются в краже кошелька.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, инцидент произошёл 20 июля. В полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что, находясь на улице М. Когылничану, на несколько секунд оставила без присмотра свой кошелёк, в котором находились денежные средства, документы и банковские карты. Неизвестные, воспользовавшись этим, украли имущество. Позже с банковской карты женщины было снято 2 800 леев. Таким образом, сумма ущерба составила 3 550 леев.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 120 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Тех, кто узнал мужчин с видеозаписи, просят сообщать об этом по номеру 069803380. Конфиденциальность источников гарантируется.