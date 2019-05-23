Столичная полиция разыскивает подозреваемого в краже (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка разыскивают мужчину, который подозревается в краже. Инцидент произошёл 16 апреля.

Мужчина находился в магазине по продаже строительных материалов, расположенном на улице Петрикань, откуда незаконно вынес 2 контейнера. Действия подозреваемого попали на камеры наблюдения. Нанесённый ущерб составляет 2 300 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Лицам, опознавшим мужчину, следует немедленно обратиться в полицию по телефонам: 079 135 599, 060 466 040. Конфиденциальность источников информации гарантируется.