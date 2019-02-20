Столичная полиция разыскивает молодого человека, совершившего кражу в магазине (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр ищут молодого человека, попавшего на камеры выдеонаблюдения, установленные в магазине. Злоумышленник взломал входную дверь и украл со стола кошелёк. Инцидент произошёл в ночь на 19 февраля на улице Гагарина в центре Кишинёва.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сумма ущерба составила 2 500 леев. Злоумышленнику грозит штраф в размере до 32 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Граждан, которые узнали человека на видео, просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: 079 777 787 или 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется.