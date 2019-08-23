Столичная полиция разыскивает двоих нарушителей: они подозреваются в краже и мошенничестве

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка разыскивают двух мужчин, подозреваемых в краже и мошенничестве.

Один из разыскиваемых подозревается в том, что, находясь в здании банка на Рышкановке, украл 2 230 леев. Деньги оставила без присмотра 29-летняя жертва. За подобное правонарушение подозреваемому грозит штраф в размере до 32 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Второй мужчина разыскивается за мошенничество. По удостоверению личности, которое потерял 25-летний мужчина, подозреваемый получил от сотрудников микрофинансовой компании кредит в размере 2 000 леев. За мошенничество ему грозит штраф в размере до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.

Лиц, узнавших подозреваемых, просят позвонить по номеру: 069 094 075. Конфиденциальность источников информации гарантируется.