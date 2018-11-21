Столичная полиция проверяет пассажирские микроавтобусы (ВИДЕО)

Столичная полиция проверяет пассажирские микроавтобусы (ВИДЕО)

Сотрудники Национального инспектората по патрулированию совместно с сотрудниками Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте начали проверки водителей маршруток на предмет правильной перевозки пассажиров с целью сокращения количества карманных краж.

В общей сложности, было проверено 20 транспортных единиц. В результате проверок полиция обнаружила ряд нарушений: наличие у транспортных средств  технических неисправностей, вождение автомобиля с нечитаемым регистрационным номером, либо номером, установленным с нарушением стандартов, перевозка лиц, число которых превышает количество мест, соответствующих техническим характеристикам транспортного средства. Нарушители были наказаны штрафами от 300 до 750 леев и 3 штрафными пунктами.

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