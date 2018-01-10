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Столичная полиция провела рейд среди продавцов пиротехники: изъято товара на 6000 леев (ВИДЕО)

Столичная полиция провела рейд среди продавцов пиротехники: изъято товара на 6000 леев (ВИДЕО)

Жителей Кишинева призывают сообщать о случаях выявления незаконной торговли пиротехническими изделиями.

В период зимних праздников столичная полиция предприняла ряд мер по предотвращению нарушения общественного порядка. В том числе был проведен рейд среди экономических агентов, занимающихся незаконным сбытом пиротехники.

Представители Инспектората полиции сектора Ботаника изъяли товара на 6000 леев.

В результате, были санкционированы три продавца. Им предстоит оплатить штраф в размере от 2500 до 7500 леев.

 

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