Столичная полиция провела кампанию по предотвращению преступности среди несовершеннолетних

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В период с 25 декабря по 8 января Генеральный инспекторат полиции провёл по стране информационную кампанию в целях предотвращения преступности среди несовершеннолетних, а также в целях избежания травм и преступлений во время зимних каникул.

Чтобы наладить диалог с несовершеннолетними и повысить уровень безопасности в обществе, полиция усилила деятельность, направленную на предотвращение неприятных инцидентов среди детей. Были проведены профилактические меры среди несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, детей из уязвимых семей, оставшихся без попечения одного или обоих родителей и т. д.

Сотрудники полиции совместно с органами местного публичного управления провели сотни рейдов, в результате которых проверили около 1 700 мест, посещаемых несовершеннолетними. В том числе – парки, подвалы, заброшенные здания, автомобильные и железнодорожные станции, интернет-кафе и пр. В результате, в общественных местах без родительского надзора были обнаружены 30 детей, из которых 12 ушли из дома, 9 – из центров размещения, а ещё 9 занимались бродяжничеством и попрошайничеством.

Кроме того, полицейские навестили более 900 детей, находящихся на учёте, и около 600 неблагополучных семей. Было зарегистрировано 88 случаев нарушений, в том числе 49 в отношении родителей, которые не выполняют своих прямых обязанностей.

Во время информационной кампании полицейские рассказали родителям об опасности оставления детей без присмотра, а также рассказали о способах предотвращения детской преступности и виктимизации несовершеннолетних.