Столичная полиция просит помощи в поиске водителя, сбившего насмерть старушку

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Столичные полицейские просят помощи граждан в установлении личности водителя и поиске свидетелей ДТП, произошедшего 21 июля текущего года. Тем утром автомобиль Mercedes двигался по улице Г. Асаки в направлении улицы И. Ганя и совешил наезд на 85-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате полученных травм пенсионерка скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти человека. Виновному грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет с лишением права управлять транспортными средствами, пишет publika.md.

Лиц, обладающих какой-либо информацией, просят позвонить по номерам 076 745 725 или 060 953 939, чтобы установить все обстоятельства происшествия.