Столичная полиция просит помощи в поиске хулигана

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Мужчина, изображённый на фотографии, разыскивается сотрудниками полиции сектора Буюканы за хулиганские действия. Инцидент произошёл 2 февраля в одном из заведений в секторе Буюканы.

Согласно имеющейся информации, 34-летний мужчина сообщил о том, что на него напал незнакомец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Агрессор попал на камеры наблюдения, установленные на территории заведения.

В связи с этим полиция призывает граждан, которые узнали человека на фотографии, сообщить имеющуюся информацию по тел. 079 800 924. Конфиденциальность источников информации гарантируется.