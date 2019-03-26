Столичная полиция просит помощи в поисках вора, укравшего у ребёнка телефон (ВИДЕО)

Столичная полиция просит помощи в поисках вора, укравшего у ребёнка телефон (ВИДЕО)

Мужчина на видео разыскивается сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение ограбления. Инцидент произошёл 4 марта.

В полицию обратились родители 10-летнего ребёнка. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 10-летний мальчик находился на проспекте Мирча чел Бэтрын. К нему подошёл незнакомый мужчина и отобрал мобильный телефон Samsung Galaxy A8. Сумма ущерба составила 7 100 леев.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту ограбления. Согласно действующему законодательству, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Всех, кто узнал человека на видео, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону 112 или 069 288 922. Конфиденциальность источников информации гарантирована.

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