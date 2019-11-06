Столичная полиция просит помощи граждан в поиске двух подозреваемых в кражах (ВИДЕО)

0

Сотрудники полиции сектора Центр разыскивают женщину и мужчину, которые подозреваются в краже портмоне и пары очков.

Первый инцидент произошёл 30 июля. 56-летняя женщина обратилась в полицию и заявила, что у неё украли портмоне в магазине на улице М. Варлаам. Жертва лишилась 4 000 леев и удостоверения личности. Действия подозреваемой в краже попали на камеры видеонаблюдения. Во втором случае 31 октября мужчина в торговом центре украл пару очков стоимостью 3 000 леев.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Граждан, узнавших женщину и мужчину на изображениях, просят сообщить информацию по номеру: 069 803 380. Конфиденциальность источников информации гарантируется.