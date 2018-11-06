Столичная полиция просит помощи граждан в поимке вора (ВИДЕО)

Столичная полиция просит помощи граждан в поимке вора (ВИДЕО)

Сотрудники Управления полиции Кишинева совместно с полицией сектора Рышкань разыскивают молодого человека, подозреваемого в ограблении 3 квартир на Рышкановке. По имеющимся данным, подозреваемый вынес из жилищ деньги, изделия из золота и другие материальные блага. Молодой человек также совершил попытку проникнуть в жилой дом, однако его остановило то, что хозяева были дома.

Преступные действия были зафиксированы камерой наблюдения, установленной в жилом блоке. Ущерб, нанесённый владельцам квартир, составил в общей сложности 30 000 леев. В связи с этим было заведено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, общественный труд на срок от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4-х лет.

Граждан, которые узнали на видео грабителя, просят сообщить в полицию по телефону: 069 239 594.

Конфиденциальность источников информации гарантируется.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md