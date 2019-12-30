Столичная полиция продолжает борьбу с незаконной предпринимательской деятельностью (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества в целях противодействия незаконной торговле задержали 50-летнюю женщину, которая продавала копчёную рыбу без необходимых документов.

Торговля осуществлялась на одной из улиц столицы прямо из микроавтобуса Mercedes и в антисанитарных условиях. Правоохранители обнаружили в автомобиле и изъяли 105 кг копчёной скумбрии и 19 кг копчёной мойвы на общую сумму 10 000 леев. Женщина не смогла представить документы, подтверждающие происхождение продукции.

Товар был передан специалистам на экспертизу. На имя нарушительницы был составлен протокол за незаконное ведение предпринимательской деятельности и наложен штраф в размере 4 500 леев.