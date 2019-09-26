Столичная полиция прикрыла очередную точку по продаже контрафактного табака и алкоголя (ВИДЕО)

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В рамках мероприятий по предотвращению незаконного производства и оборота алкогольной продукции сотрудники столичной полиции задержали группу лиц, занимавшуюся незаконной продажей алкогольной продукции и табачных изделий на территории муниципия.

Так, 17 сентября правоохранители наведались с проверкой на Центральный рынок, где обнаружили алкогольные напитки, а также табачные изделия без документов о происхождении и акцизных марок. В ходе обысков полиция изъяла 600 сигарет и 160 литров алкоголя.

Оценочная стоимость алкогольной и табачной продукции, обнаруженной и изъятой правоохранительными органами, составляет 20 500 леев.

В соответствии с действующим законодательством, лица, признанные виновными, будут наказаны штрафом в размере до 15 000 леев.