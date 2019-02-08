Столичная полиция “прикрыла” бизнес наркоторговца на Рышкановке (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка провели санкционированный обыск в доме 27-летнего жителя столицы. На месте были обнаружены 3 пакета с зеленоватой растительной массой со специфическим запахом, пакет с желтоватой растительной массой, бумажный свёрток, содержащий растительную массу, пакет с измельчёнными таблетками, а также денежные средства в размере 300 леев.

Сотрудники милиции следили за преступной деятельностью мужчины в течение 2-х месяцев, в результате чего были собраны доказательства, подтверждающие вину подозреваемого. Пакеты, обнаруженные в результате обыска, были изъяты и отправлены на экспертизу.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные деяния. За незаконный оборот наркотиков подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.