Столичная полиция оштрафовала нелегального торговца антисептиками и сигаретами (ФОТО)

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Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества обнаружили нелегальную точку сбыта антисептических средств и табачных изделий. Их продавали без документов о происхождении.

В ходе проведенного рейда полицейские изъяли 635 литровых бутылок с дезинфицирующим раствором стоимостью более 114 тыс. леев и 1 499 пачек сигарет стоимостью 30 тыс. леев, сообщает пресс-служба полиции. Товар был конфискован, а продававшей его женщине выписали штраф – 3 000 леев.

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