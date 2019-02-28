Столичная полиция назвала самые аварийные зоны Кишинёва (ГРАФИК)

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Согласно данным Регистра криминогенной информации МВД в феврале 2019 года в Кишинёве было зарегистрировано 1 094 дорожно-транспортных происшествий, что на 58 аварий меньше (-5,03%) по сравнению с февралём 2018 года и на 394 аварий меньше, чем в феврале 2017 года.

По данным пресс-службы столичной полиции, по сравнению с январём 2019 в феврале было зарегистрировано на 447 аварий меньше (-29,01%). Самое большое количество аварий в январе произошли 10-го числа (83 ДТП), за ним следует 17-е число (81 ДТП). А в феврале больше всего аварий случилось 22-го числа (72 ДТП), за ним следует 20-е число (60 ДТП).

Самым аварийным днём недели стала пятница (209 ДТП), за пятницей следует вторник (204 ДТП). Кроме этого, в феврале чаще всего аварии происходили в 08.00 (96 ДТП), за этим следует 15.00 (93 ДТП) и 11.00 (91 ДТП). По локализации больше всего аварий было зарегистрировано на бульваре Дачия (136), затем улица Измаил (96) и бульвар Штефана чел Маре (94).

В течение первых двух месяцев 2019 года в Кишинёве была зафиксирована 161 авария, в результате которых пострадали люди, что на 18 ДТП меньше (-10,06%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За этот же период было зарегистрировано 8 аварий, в результате которых погибли люди (на 3 аварии меньше (-27,27%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

В феврале чаще всего ДТП с потерпевшими регистрировались в четверг (20 аварий) и во вторник (28 аварий). А смерти в результате ДТП чаще всего фиксировались в пятницу (3 случая) и во вторник (20 случаев). ДТП, повлекшие травмирование людей или их смерть, регистрировались после 18.00.