Столичная полиция «накрыла» преступную деятельность шести наркоторговцев (ВИДЕО)

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

Прокуратура мун. Кишинев совместно со столичной полицией при помощи бригады спецназа «Fulger» провели обыски в домах шести молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.

В рамках спецоперации представители правоохранительных органов обнаружили у задержанных героин, наркотики, имеющие растительное происхождение, а также электронные весы, используемые для торговли вышеуказанными веществами.

В настоящее время прокуратура и полиция продолжают расследование с целью выявить соучастников. Если вина задержанных будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 7 лет до 15 лет.

Ранее в ходе спецоперации Antidrog было арестовано более 80 человек, наркотиков изъято на 3,5 млн леев.